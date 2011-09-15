Fransa sokakta namaz kılmayı yasakladı

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Fransız Le Figaro gazetesine, yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Claude Guéant, Fransa’da özellikle Paris, Marsilya ve Nice şehirlerinde Cuma namazında kamu alanlarında toplanan Müslümanların sorun teşkil ettiğini, vatandaşlar arasında bu durumdan rahatsız olanların bulunduğunu belirtti.Sokakta ibadet etmenin hem dine saygısızlık hem de laikliğe aykırı olduğunu ifade eden Guéant, ülkedeki Müslüman din adamlarının bu uygulama için ikna edildiğini dile getirdi.Guéant, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sokakta ibadet etmek için direnenlere karşı, gerekirse güç kullanılabileceğini, ama böyle bir şeyin gerçekleşmesini öngörmediklerini sözlerine ekledi.Yeni yasak kapsamında, sokaklarda ibadet eden vatandaşların bundan böyle, kendileri için özel olarak ayrılan daha geniş ve müsait alanlarda ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.