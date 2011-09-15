T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa sokakta namaz kılmayı yasakladı

Fransa, laikliğe karşı olduğu gerekçesiyle bu akşamdan itibaren "sokakta ibadet" yasağını uygulamaya koydu.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - Fransa, laikliğe karşı olduğu gerekçesiyle bu akşamdan itibaren "sokakta ibadet" yasağını uygulamaya koydu. 


Sokakta namaz kılmak yasaklandıFransız Le Figaro gazetesine, yasak hakkında konuşan İçişleri Bakanı Claude Guéant, Fransa’da özellikle Paris, Marsilya ve Nice şehirlerinde Cuma namazında kamu alanlarında toplanan Müslümanların sorun teşkil ettiğini, vatandaşlar arasında bu durumdan rahatsız olanların bulunduğunu belirtti.


Sokakta ibadet etmenin hem dine saygısızlık hem de laikliğe aykırı olduğunu ifade eden Guéant, ülkedeki Müslüman din adamlarının bu uygulama için ikna edildiğini dile getirdi.


Guéant, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sokakta ibadet etmek için direnenlere karşı, gerekirse güç kullanılabileceğini, ama böyle bir şeyin gerçekleşmesini öngörmediklerini sözlerine ekledi.


Yeni yasak kapsamında, sokaklarda ibadet eden vatandaşların bundan böyle, kendileri için özel olarak ayrılan daha geniş ve müsait alanlarda ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24