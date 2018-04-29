T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Fransa: Soçi'de Suriye için çözüm olasılığı düşük

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmelerinden bir çözüm beklemediğini söyledi. Fransa salı günü başlayan toplantıya katılmayacak.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya'nın Soçi kentinde ev sahipliğini yaptığı Suriye görüşmelerinden bir çözüm beklemediğini söyledi.

Salı günü başlayacak toplantıya Fransa katılmıyor. Le Drian BM'nin öncülüğü dışındaki görüşmelerin "iyi olmadığını" söyledi.

Moskova Karadeniz kıyısındaki kente Suriye'nin savaş sonrasındaki anayasasını görüşmek için bin altı yüz kişiyi davet etti. Ancak davetlilerden 350 kişinin toplantıya katılması bekleniyor.

BM'nin desteklediği Viyana görüşmeleri, muhaliflerin taleplerinden vazgeçmediği gerekçesiyle Suriye hükümeti temsilcilerinin masaya oturmayı reddetmesinden sonra çökmüştü. Silahlı muhalifler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevinden ayrılmasını talep ediyordu.

Fransız Bakan Le Drian Viyana görüşmelerinin çökmesinin Rusya'daki toplantı için çok küçük bir umut olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Tokyo ziyareti sırasında basına konuşan Le Drian "Soçi'de bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü ana unsurlardan biri yani muhalifler orada olmayacak. Rejimin Viyana'da müzakereleri reddetmesi nedeniyle. Viyana'da bir başarısızlık yaşandıysa bunun ardında rejimin müzakerelere katılmaması yatıyordur" dedi.

Soçi toplantısına İran ve Türkiye destek veriyor.

Ancak muhalifler ve Batılı ülkeler, BM'nin çözüm için çalışmalarını engelleyeceği ve Esad'ı avantajlı çıkarabilecek bir uzlaşıyla sonuçlanabileceği için toplantıya mesafeli yaklaşıyor.

Rusya da toplantıdan beklentilerinin düşük olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov "Suriye'de siyasi düzene yönelik çözümler pek mümkün değil" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya SoçiSuriyeFransaDışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Rusya SoçiLe Drian BMKaradenizAncakBMViyanaSilahlıSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadBakan Le Drian ViyanaRusyaTokyo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24