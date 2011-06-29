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Dünya

FRANSA SİVİLLERE SİLAH YARDIMI YAPMIŞ PARİS (A.A)

29 Haziran 2011 21:12

-FRANSA SİVİLLERE SİLAH YARDIMI YAPMIŞ PARİS (A.A) - 29.06.2011 - Fransız bir askeri yetkili, Fransa'nın, Muammer Kaddafi'nin güçlerince kuşatılan Libyalı sivillere silah gönderdiğini söyledi. Albay Thierry Burkhard, bu ayın başlarında batıdaki Nefusa dağlarında siviller Kaddafi'nin kuvvetlerince çevrildiğinde ve hükümet insani bir koridora izin vermediğinde havadan silah yardımı yapıldığını bildirdi. Burkhard, Associated Prass'e yaptığı açıklamada silahlar arasında makineli tüfekler, RPG'ler ve mühimmat bulunduğunu ifade etti. Le Figaro gazetesi de bugün üst düzey Fransız kaynaklarına dayanarak verdiği bir haberde, Fransa'nın, Cebel Nefusa bölgesindeki muhaliflere paraşütle silah yardımı yaptığını belirtmişti.

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