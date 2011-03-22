-FRANSA SİSTEMATİK KONTROL İSTEDİ TOKYO/PARİS (A.A) - 22.03.2011 - Japonya'da deprem ve tsunami felaketinden zarar gören Fukuşima nükleer santraline yakın bölgelerdeki brokoli ve çiğ sütte yasal ölçütlerin üzerinde radyoaktif madde saptandı. Japon ajansı Kyodo'daki haberde, radyoaktif maddeye rastlanan sütün İbaraki bölgesinde, brokolilerin de Fukuşima bölgesinde saptandığı belirtildi. Bu arada Fransa'nın Avrupa Komisyonu'na Japonya'dan gelen ürünlere ''sistematik kontrol yapılması'' talebinde bulunduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, Fransa'nın, dün ve bugün Avrupa Komisyonu'na Avrupa sınırlarında taze ürünlere sistematik kontrol uygulanması yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Fransa, daha önce de taze balık ürünlerine sistematik kontrol kararı almıştı. Ancak şu anda Japonya'dan gelen ürünlere bir ''ambargo'' uygulanması söz konusu değil.