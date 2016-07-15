Fransa sınırında güvenlik kontrolleri sıkılaştırdı



Federal polis tarafından Potsdam kentinde yapılan açıklamada Almanya'nın Fransa sınırındaki kontrollerin sıkılaştırıldığı, alınan önlemlerin sınır geçiş noktaları, otobanlar ve diğer yolları kapsadığı bildirildi. Ayrıca havalimanı ve trenler gibi çok sayıda yolcunun bulunduğu alanlarda da güvenlik önlemlerinin sertleştirildiği açıklandı. Alınan önlemler hakkında Fransız yetkililere de bilgi verildiği ifade edildi. Polis, operasyonel detayların açığa çıkmaması için güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano da Fransa-İtalya sınırında sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu. Bakan, sınır yakınlarındaki Ventimigla'dan geçen trenler için de bu önlemlerin geçerli olduğunu belirtti.

Fransa'da 3 günlük yasa

Fransa, Fransa Milli Günü'nde Nice kentini kana bulayan saldırının şokunu yaşıyor. Perşembe akşamı kutlamalara katılmak için kent merkezinde toplanan kalabalığın arasına giren ve insanları ezen bir kamyon en az 84 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını duyurdu. Saldırının ardından Fransa'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.