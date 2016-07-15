T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa sınırında güvenlik kontrolleri sıkılaştırdı

Fransa'nın komşusu olan Almanya ve Fransa 84 kişinin hayatını kaybettiği Nice saldırısının ardından sınır kontrollerini sıkılaştırdı.

15 Temmuz 2016 15:46


Federal polis tarafından Potsdam kentinde yapılan açıklamada Almanya'nın Fransa sınırındaki kontrollerin sıkılaştırıldığı, alınan önlemlerin sınır geçiş noktaları, otobanlar ve diğer yolları kapsadığı bildirildi. Ayrıca havalimanı ve trenler gibi çok sayıda yolcunun bulunduğu alanlarda da güvenlik önlemlerinin sertleştirildiği açıklandı. Alınan önlemler hakkında Fransız yetkililere de bilgi verildiği ifade edildi. Polis, operasyonel detayların açığa çıkmaması için güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Öte yandan İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano da Fransa-İtalya sınırında sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığını duyurdu. Bakan, sınır yakınlarındaki Ventimigla'dan geçen trenler için de bu önlemlerin geçerli olduğunu belirtti.

Fransa'da 3 günlük yasa

Fransa, Fransa Milli Günü'nde Nice kentini kana bulayan saldırının şokunu yaşıyor. Perşembe akşamı kutlamalara katılmak için kent merkezinde toplanan kalabalığın arasına giren ve insanları ezen bir kamyon en az 84 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendiren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, ülkede olağanüstü hal uygulamasının uzatılacağını duyurdu. Saldırının ardından Fransa'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FransaAlmanyaNicePotsdamAlmanya FransaFransızBakanı Angelino AlfanoFransa-İtalyaVentimiglaFransa Milli Günü NiceFransa Cumhurbaşkanı François HollandeDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters/DW/BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24