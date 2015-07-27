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Dünya
Deutsche Welle

Fransa sınırında Almanlara karşı barikat

Fransa’da çiftçiler, ürün fiyatlarının düşmesi üzerine Almanya sınırını dün gece barikatlar kurarak kapattı. Amaç, Almanya’dan tarım ürünlerinin gelmesine engel olmak.

27 Temmuz 2015 12:39


Almanya ile Fransa arasındaki 6 yol bağlantısı Fransız çiftçiler tarafından traktörlerle kapatıldı. İspanya sınırında da otobanın kapatıldığı ve onlarca tırın durdurulduğu belirtiliyor.

Bas Rhin idari ilindeki çiftçi sendikaları federasyonu FDSEA ve Jeunes Agriculteurs (JA) sendikası tarafından yapılan eylem bugün öğleden sonraya kadar devam edecek. Barikatlarda binden fazla çiftçi nöbetleşe bekleyecek. Bas-Rhin FDSEA Başkanı Franck Sander sadece Almanya'dan tarım ürünü getiren tırların durdurulduğunu söyledi. Sander şimdiye kadar Almanya'dan tarım ürünü taşıyan yaklaşık on tırın geri dönmeye zorlandığını belirtti.

Fransa'da çiftçi protestoları günlerdir devam ediyor. Fransız çiftçiler, düşük fiyatlar nedeniyle üretim maliyetini karşılayamamaktan şikayetçi. Özellikle Almanya, Fransız çiftçilerin tepkisini çekiyor. Yapılan açıklamalarda Doğu Avrupa'dan gelen işçiler nedeniyle Almanya'da işgücünün Fransa'dan ucuz olduğu, dolayısıyla maliyetin de düşük olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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