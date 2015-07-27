Fransa sınırında Almanlara karşı barikat



Almanya ile Fransa arasındaki 6 yol bağlantısı Fransız çiftçiler tarafından traktörlerle kapatıldı. İspanya sınırında da otobanın kapatıldığı ve onlarca tırın durdurulduğu belirtiliyor.

Bas Rhin idari ilindeki çiftçi sendikaları federasyonu FDSEA ve Jeunes Agriculteurs (JA) sendikası tarafından yapılan eylem bugün öğleden sonraya kadar devam edecek. Barikatlarda binden fazla çiftçi nöbetleşe bekleyecek. Bas-Rhin FDSEA Başkanı Franck Sander sadece Almanya'dan tarım ürünü getiren tırların durdurulduğunu söyledi. Sander şimdiye kadar Almanya'dan tarım ürünü taşıyan yaklaşık on tırın geri dönmeye zorlandığını belirtti.

Fransa'da çiftçi protestoları günlerdir devam ediyor. Fransız çiftçiler, düşük fiyatlar nedeniyle üretim maliyetini karşılayamamaktan şikayetçi. Özellikle Almanya, Fransız çiftçilerin tepkisini çekiyor. Yapılan açıklamalarda Doğu Avrupa'dan gelen işçiler nedeniyle Almanya'da işgücünün Fransa'dan ucuz olduğu, dolayısıyla maliyetin de düşük olduğu belirtiliyor.