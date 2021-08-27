Fransa seyahat listesini güncelledi: Türkiye yeniden kırmızı listede

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasına alındığını duyurdu.

Fransa, seyahat kısıtlamaları listesini tekrar güncelledi. Buna göre, daha önce turuncu listede yer alan Türkiye, kırmızıya geçti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır. Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır" ifadelerine yer verildi.