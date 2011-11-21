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Dünya

Fransa Senussi'yi yargılamak istiyor  PARİS (A.A)

21 Kasım 2011 17:30

-Fransa Senussi'yi yargılamak istiyor  PARİS (A.A) - 21.11.2011 - Fransa, ülkenin güneyinde yakalanan Libya'nın eski istihbarat şefi Abdullah Senussi'yi, Fransız havayolu şirketinin bir uçağına bombalı saldırı düzenlemek suçundan yargılamak istiyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Valero, ''ülkesinin, Libya'daki yetkililerle Senussi'nin Fransa'da yargılanması konusunda temasta olduğunu'' açıkladı. Fransız havayolu şirketi UTA'nın uçağına 1989'da Nijer üzerinde bombalı saldırı düzenlenmiş, uçağın düşmesi sonucunda 54'ü Fransız, 170 yolcu hayatını kaybetmişti. Fransız mahkemesi, 12 yıl önce Senussi'nin de aralarında bulunduğu 6 Libya vatandaşını gıyabında yargılayarak mahkum etmişti.

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