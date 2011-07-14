-FRANSA SENATOSUNDAN "TÜRKİYE" UYARISI PARİS (A.A) - 13.07.2011 - Fransa Senatosu tarafından kaleme alınan ve Türkiye-AB ilişkilerini konu alan raporda, Fransız siyasetçilere önemli uyarılar yapıldı. Senato Avrupa İşleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, ''Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesinin, Fransa'nın çıkarına olmadığı'' vurgulanarak ''Türkiye, jeopolitik açıdan önemli, etkileyici ekonomik büyümesi, dinamizmiyle, kültürel olarak etki gücü giderek artan bir ülke'' tanımlaması yapıldı. Bazı Fransız siyasetçilerin Türkiye aleyhinde yaptığı açıklamalara eleştiriler getirilen raporda, ''Bu açıklamaların, tamir edilmesi uzun sürecek yaralara yol açtığı'' değerlendirmesi yapıldı. Fransa'da gelecek yıl cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin düzenleneceği hatırlatılan raporda, ''siyasetçilerin yapacakları açıklamalarla, daha sonra üzüntü duyacağımız bir şekilde Türkiye konusunu iç siyaset malzemesi yapmamalarını umut ediyoruz'' ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin sürdürdüğü reform sürecinden geri dönmesinin arzu edilmeyen bir durum olduğu ifade edilen raporda, son yıllarda yapılan reformlara rağmen Türkiye'de Avrupa standartlarına ulaşılabilmesi için hala atılması gereken adımlar bulunduğu kaydedildi. ''AB ile sürdürülen müzakerelerin sekteye uğraması sonucu Türkiye'nin Avrupa hedefinden uzaklaşmasının da hiç arzu edilmeyen bir durum olduğu'' değerlendirmesi yapılan raporda, 'Türkiye'nin AB müzakereleri konusunda cesaretini yitirmesi endişe verici ve bu yüzden, Türkiye'ye kapıyı kapatmanın gerçekten yazık olacağını, görüşleri ne olursa olsun kendi kamuoyumuza anlatmamız gerekiyor'' denildi.