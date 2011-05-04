-FRANSA SENATOSUNDAKİ KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI PARİS (A.A) - 04.05.2011 - Fransa Senatosunda, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili görüşme başladı. Senatonun izleyiciler bölümünde Türk derneklerinin temsilcilerinin yanı sıra Ermeni kökenli şarkıcı Charles Aznavour ile ünlü Fransız filozof Bernard-Henry Levy'nin de aralarında bulunduğu bir grup Ermeni de bulunuyor. Senato binasının dışında da bir grup Ermeni gösteri yapıyor. Genel kurulda tartışmayı açan yasa teklifinin sahibi Serge Lagauche, yasa teklifinin kabul edilmesini istedi. Lagauche, geçmişte Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de Ermenilere bu yönde bir teklifin gelmesi halinde engellemeyeceği sözünü verdiğini öne sürdü. Yasa teklifiyle ilgili raportör Jean-Jacques Hyest ise ifade özgürlüğüne ve Fransız Anayasası'na uygun olmadığı için ret oyu kullanılmasını istedi. Hyest, bu türden bir yasanın pratikte uygulanmasının zor olacağını belirtti ve 1915 olaylarına ilişkin bir sözleşme ya da mahkeme kararının olmadığını hatırlattı. Hükümet adına konuşan Adalet Bakanı Michel Mercier, hükümet olarak yasa teklifine karşı olduklarını bildirdi. Fransa'nın 2001 yılında Ermeni iddialarına destek veren yasayı kabul ettiğini hatırlatan Mercier, bununla birlikte bu yasa teklifinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı olduğu uyarısında bulundu. Mercier, bu konuda yasa çıkarmak yerine, Adalet Bakanlığının bütün başsavcılara yönelik bir genelge yayımlayarak, Ermeni toplumunun maruz kalabileceği ayrımcılıkla ilgili suçların yakından izlenebileceğini söyledi. Genel tartışmaların sonunda yasa teklifine karşı çıkılmasını isteyen bir önerge oylanacak. Bu önerge kabul edilirse teklif oylamadan düşecek. Genel kurulda yaklaşık 70 senatör bulunuyor.