-FRANSA SENATOSUNDA OYLAMA YARIN PARİS (A.A) - 03.05.2011 - Fransa Senatosu, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını reddedenlerin cezalandırılmasını öngören yasa teklifini yarın genel kurulda tartışarak oylayacak. Genel kuruldaki oylamadan önce yasa teklifiyle ilgili hazırlanan rapor ve buna bağlı önerge görüşülüp oylanacak. Senatör Jean Jacques Hyest tarafından yazılan rapor ve buna bağlı önergede, ''anayasaya aykırı olduğu'' için söz konusu yasa teklifinin reddedilmesi talep ediliyor. Hukuk işleri komisyonunun da desteğini alan önerge kabul edilirse, yasa teklifi doğrudan düşecek ve genel kurulda tartışılıp oylanmasına gerek kalmayacak. İktidardaki Halk Hareketi Birliği'ne üye senatörler, iki hafta önce yaptıkları grup toplantısında bir grup Sosyalist senatör tarafından getirilen yasa teklifine karşı çıkmak için önergeyi destekleme kararı almıştı. Önergede, ''yasa teklifinin Fransız ceza yasasına ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi'' isteniyor. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesine rağmen, Meclis ve Senato iç tüzüğü, muhalefet partileri üyelerine, yılda birkaç kez, uzmanlık komisyonlarında kabule gerek görmeden doğrudan genel kurula yasa teklifi getirme imkanı veriyor. Sosyalist Parti üyesi bazı senatörler tarafından genel kurul gündemine alınan teklifin, 2006 yılında Mecliste kabul edilen yasa teklifiyle içerik açısından aynı olmasına rağmen yeniden sunulması itibarıyla parlamento iç tüzüğü gereği yine Senato'da kabul edilse bile, yine Meclise gönderilmesi gerekiyor.