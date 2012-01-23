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Dünya

Fransa senatosunda kritik görüşme başladı PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 18:31

-Fransa senatosunda kritik görüşme başladı PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesine başlandı. Genel kuruldaki oturumda ilk konuşmayı hükümet adına söz alan parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakan Patrick Ollier yaptı. Ollier genel kurulunda yaptığı konuşmada, senato gündemine getirilen yasa teklifi lehinde konuşma yaparak, sözkonusu teklifin Fransız yasalarına ve AB yasalarına uygun olduğunu iddia etti. Ollier'in konuşmasının ardından daha sonra kanunlar komisyonu başkanı ve raportör Jean-Pierre Sueur söz alacak.  Genel kurulda konuşmalar önce siyasi gruplar adına yapılacak, daha sonra kişisel konuşmalara geçilecek. Genel kuruldaki konuşmaların yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

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