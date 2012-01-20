-Fransa Senato Başkanı çark etti PARİS (A.A) - 20.01.2012 - Fransa Senatosu Başkanı Jean-Pierre Bel, mecliste kabul edilen ve 23 Ocak'ta senato gündemine alınan yasa teklifi konusunda beklenmedik bir şekilde fikrini değiştirdi. Geçen hafta, ''Giderek anılarla ilgili parlamentoda yasalar yapılmasını daha az destekliyorum'' ifadesini kullanan Bel, bugün teklifi desteklediğini söyledi. Yeni yıl kutlamaları dolayısıyla Fransız parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Bel, üyesi bulunduğu Sosyalist Grubun tavrı uyarınca yasa teklifini destekleyeceğini açıkladı. Bel, ''Ben siyasi bir gruba bağlıyım ve tavrım bağlı bulunduğu siyasi grubun tavrı yönünde olacak'' dedi. Le Figaro gazetesi, bununla birlikle yasa teklifiyle ilgili Sosyalist grup içinde görüş ayrılıklarının sürdüğünü yazdı. Senato Kanunlar komisyonu, Çarşamba günü, yasa teklifinin incelenmeye alınmaması yönünde görüş bildirmişti. 23 Ocak'ta genel kurulda, kanunlar komisyonunun, teklifin görüşülmemesini talep eden değişiklik önergesi önce oylamaya sunulacak ve bu önergenin kabulü halinde, yasa teklifi tartışılmadan gündemden düşecek. Fransız siyasi gözlemciler, yasa teklifinin kabul edilme şansının ortada olduğu görüşünde.