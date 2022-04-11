Fransa seçimleri: Macron'u Le Pen karşısında bu kez neden zor bir seçim bekliyor?

Birinci tur öncesi seçim kampanyasının son günlerinde, başka adaylara oy vermeyi düşünen birçok seçmen nihayetinde önde giden adaylardan birine yönelmeyi seçti.

Aşırı sağcı milliyetçi popülist Éric Zemmour'un oylarının önemli bölümü bu nedenle Marine Le Pen'e gitti. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'deki sağ eğilimli bazı kesimler de aynısını yapmış olabilir.

Solda ise seçmenler Sosyalist Anne Hidalgo ve Yeşiller'den Yannick Jadot'nun ikinci tura kalamayacağına kanaat getirdi. Bu nedenle büyük oranda Jean-Luc Mélenchon'a yönelerek, soldaki bir adayı yarışta tutmak istediler. Oysa ki Sosyalist Parti ve Yeşiller'de birçok kişinin Mélenchon'u sevmedikleri biliniyor.

Merkezse ise normalde Cumhuriyetçi aday Valérie Pécresse'yi seçecek birçok seçmen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yöneldi. Neden? Çünkü Le Pen ve/veya Mélenchon'un çok güçlü şekilde arkadan gelmesinden korktular.

Fransa'nın tuhaf sistemini hatırlayın, sadece iki aday iklinci tura kalıyor ve küçük bir fark büyük bir değişim yaratabiliyor. İkinci turda Le Pen ve Mélenchon'un yarışması çok da uzak bir ihtimal değildi.

Birinci turda alınan sonucun iki anlamı var.

Birincisi, Fransa'da 1958'den bu yana (Macron'un 2017'de Fransa Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar) iktidarda olan iki geleneksel partinin, muhafazakar sağın ve sosyalist solun, yüzleştiği büyük yıkım. Macron'un 5 yıl önce başlattığı bu süreç şimdi tamamlandı.

İki partinin cumhurbaşkanı adayları, özellikle de Sosyalist Parti'nin adayı Anne Hidalgo, seçim masraflarını geri isteyebilecekleri yüzde 5 barajını dahi aşamayabilir. Bunun bedeli milyonlarca euro, daha kötüsü ise rezil olmak. İki parti içinde de ciddi ağız dalaşı beklenebilir.