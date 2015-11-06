Fransa, Schengen'i askıya alıyor

BM İklim Değişikliği Zirvesi dolayısıyla dünya liderlerini Paris'te ağırlayacak Fransa, güvenlik önlemleri kapsamında Schengen anlaşmasını geçici olarak askıya alacak.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, RMC televizyon kanalına yaptığı açıklamada, zirve ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri çerçevesinde bir ay süreyle sınır kapılarında kontrol uygulamasının yeniden başlatılacağını bildirdi.

Bernard Cazeneuve, "Kamu düzeni ve terör tehdidi yüzünden bir ay süreyle sınır kapılarımızda kontrol uygulamasını yeniden başlatacağız. Bu Schengen anlaşmasının tamamen iptali anlamına gelmiyor, Schengen anlaşması gerektiği takdirde özel durumlarda üye ülkelere bu hakkı tanıyor" ifadesini kullandı.

Küresel ısınma konusunda alınacak somut önlemlerin masaya yatırılacağı ve bu konuda küresel bir anlaşmanın sağlanmasını hedefleyen BM zirvesi, 30 Kasım-11 Aralık'ta Paris'te düzenlenecek.