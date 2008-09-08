Fransa 'savunmasız' kaldı

Fransız futbolu Raymond Domenech yönetiminde acı çekmeye devam ediyor. Euro 2008’de grubunda sonuncu olan Fransa Milli Takımı, 2010 Dünya Kupası elemelerine 3-1’lik Avusturya hezimetiyle başladı.



Karel Bruckner yönetimindeki Avusturya güçlü rakibine beklenmedik bir yenilgi tattırırken Domenech her zamanki gibi sakindi: “Maçı neden kaybettiğimizle ilgili düşüncelerim var ama oyunu videodan izleyip bu hislerimi güçlendirmem lazım.”





Fransız medyası Raymond hocanın biletini kesmiş durumda. Alain Boghossian ve Didier Deschamps’ın adları kulislere yayılmaya başladı bile. Euro 2008 sonrası görevde kalması konusunda büyük eleştiri alan Domenech yenilginin tek sorumlusu olarak gösterildi.



La Provence ‘Çoktan Waterloo oldu’ başlığını atarken Napolyon gibi Domenech’in de başarısızlığı kabul etmesi gerektiğini savundu. La Provence ayrıca Fransa’nın elemelere yenilgiyle başladığı iki seferde 1970 ve 1994 dünya kupalarına gidemediğinin altını çizdi.



L’Equipe ‘Savunmasız’ başlığıyla defansı eleştirirken Avusturya gibi bir takımdan üç gol yemenin kabul edilemez olduğunu yazdı.