Fransa savcılığı: Paris'te öğretmenin başını keserek öldüren saldırgan Moskova doğumlu

Terör savcısı Jean-François Ricard, Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta Hz. Muhammed karikatürü gösterdiği öne sürülen, başı kesilerek öldürülen öğretmen cinayeti ile ilgili açıklamasında saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu Çeçen asıllı bir Rus olduğunu dile getirdi.

Ricard, "Etkisiz hale getirilen kişi, Abdulak Abuyezidoviç A. 12 Mart 2002 Moskova doğumlu" diye konuştu.

Soruşturmanın elindeki verilere göre katil zanlısı Fransa'da sığınmacı statüsü kazandı, kaçarken vurularak öldürülen kişinin üzerinden 4 Mart 2020'de verilen ve 2030'a kadar geçerli oturma izni çıktı.

Savcı Ricard, katil zanlısının geçmişe ait sabıkası olmadığını da sözlerine ekledi.

Rus Büyükelçilik: Saldırgan son 12 yıldır Fransa'da yaşıyordu

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise saldırganın son 12 yıldır Fransa'da yaşadığı, bu bilginin Fransız tarafınca da doğrulandığı belirtildi.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği basın ataşesi Sergey Parinov, "Söz konusu şahıs son 12 yıldır resmi sıfatla Fransa'da yaşıyordu. Önemli olan doğum yeri değil, radikalleştiği ve Rusya'nın her zaman tutarlı bir şekilde tüm tezahürleriyle kınadığı terörizmin yolunu tuttuğu yerdir" açıklamasında bulundu.

Parinov, "2008'de ailesi ile Fransa'ya gelmiş. Sığınmacı statüsü için başvurmuşlar. Uzun dönem oturma iznine istinaden Fransa'da yaşamış" ifadelerini kullandı.