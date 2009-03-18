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Dünya

Fransa, Sarkozy'e ihtar verecek

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için yarın genel grev başlatacak

18 Mart 2009 02:00

Fransa'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin sosyal ve ekonomik politikalarını protesto etmek için yarın genel grev başlatacak.

Ülkedeki 8 büyük işçi sendikasının yaptığı genel grev çağrısına katılımın yüksek olması bekleniyor.

Grev dolayısıyla demir, hava ve kara yollarında ulaşımın önemli ölçüde aksayacağı tahmin ediliyor. Toplu taşıma araç sürücülerinin de greve katılmasıyla kent içi ulaşım felce uğrayacak.

İlk ve orta dereceli okullarda öğretmenlerin de greve katılacağını belirten sendika yetkilileri, yarın ülke genelinde eğitimin tamamen aksayacağına kesin gözüyle bakıyorlar.

Kamu ve özel sektör çalışanları, başta başkent Paris olmak üzere büyük kentlerde muhalefetteki sol parti temsilcilerinin de katılımıyla protesto gösterileri düzenleyecek.

Paris'teki gösteriye en az 100 bin kişinin katılması bekleniyor.

Fransa'da 29 Ocakta düzenlenen genel grev sırasında yapılan protesto gösterilerine ülke genelinde 2,5 milyon kişi katılmıştı.

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