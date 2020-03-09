Fransa Sağlık Bakanlığı: Kokain sizi Koronavirüs'ten korumaz

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Fransa Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak vatandaşlara yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) ilgili doğru bilinen yanlışları paylaştı. Bakanlık, "Hayır, kokain sizi Koronavirüs'ten korumaz" uyarısında bulundu.

Fransa'da yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 1209'a ulaşırken 19 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede virüse ilişkin sıkı önlemler alınmaya başladı. Fransa Sağlık Bakanlığı, Twitter üzerinden vatandaşlara kısa bilgiler ile Koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu.

Bakanlığın son paylaşımında Koronavirüs'e ilişkin doğru bilinen bir yanlış bilgi paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Yanlış bilgiler: Hayır, kokain sizi Kovid-19'dan KORUMAZ. Kokain bağımlılık yapan ve sağlık için istenmeyecek ve zararlı etkileri olan bir uyuşturucudur"