-FRANSA RUSYA'YA SAVAŞ GEMİSİ SATACAK PARİS (A.A) - 26.05.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkesinin Rusya'ya, helikopter taşıyabilen ''Mistral'' tipi 4 adet savaş gemisi satması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarkozy basına yaptığı açıklamada, ''savaş gemilerinin ikisinin Fransa'da, ikisinin Rusya'da inşası konusunda kesin mutabakata vardık'' dedi. Deauville kentinde düzenlenen G-8 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Sarkozy, anlaşmanın iki hafta içinde imzalanacağını söyledi. Fransa ve Rusya, 4 savaş gemisinin satışı konusunda daha önce prensipte anlaşmışlar, ancak bu gemilerinin inşasının yeri ve teknoloji transferi konuları iki ülke arasında sorun yaratmıştı. Söz konusu savaş gemileri, kendisi de önemli bir savunma sanayi üreticisi olan Rusya'nın, yurt dışından satın aldığı en önemli silah olma özelliği taşıyor. Anlaşmanın miktarının 1,5 milyar avro civarında olduğu tahmin ediliyor. Baltık ülkeleri ve Gürcistan, daha önce bu satışa yönelik itirazlarını çeşitli ortamlarda sık sık gündeme getirmişti.