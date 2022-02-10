Fransa: Rusya'nın Ukrayna krizine ilişki dörtlü diplomatik görüşmelere devam etmeye istekliliği olumlu bir sinyal

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya’nın Ukrayna’daki krize ilişkin dörtlü diplomatik görüşmelere devam etmeye istekliliğine işaret etmesinin “olumlu bir sinyal” olduğunu söyledi.
France Inter radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin genel durumun “endişe verici” olduğunu söyledi.
Öte yandan Rusya, Fransa, Ukrayna ve Almanya’nın yer alacağı dörtlü görüşmelere devam etmeye yönelik Moskova’nın isteklilik sinyali gösterdiğini söyleyen Le Drian, “olumlu bir sinyal” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizi sürerken Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşen ilk büyük Batı ülkesi lideri olmuştu.