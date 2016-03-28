Fransa-Rusya maçı için sıkı güvenlik

Fransa ile Rusya milli futbol takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmada keskin nişancılar da görev yapacak. Ulusal Polis Genel Müdürlüğünün Kamu Güvenliği Birimi’nden Laurent Simon, Fransız basınına yaptığı açıklamada, yarın Stade de France'ta oynanacak maçın güvenliğini sağlamak için 400 polisin görev yapacağını duyurdu.

Hürriyet’in haberine göre, Simon, polislerin yanı sıra keskin nişancıların da stadın çevresine konuşlandırılacağını kaydederken maça ilişkin yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Fransa Başbakanı Manuel Valls da ülkesinin ev sahipliğini yapacağı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın terör tehdidi yüzünden seyircisiz oynanmasının olağanüstü bir durum olduğunu ancak bütün seçeneklerinin düşünülmesi gerektiğin dile getirmişti.

Valls, “Bazı maçların seyircisiz oynanması olağan üstü bir durum, şu anda gündemde değil ama bütün seçenekleri düşünmemiz gerekir.” ifadelerini kullanmıştı.

Paris’teki hedeflerden biri de stadyum olmuştu

Fransa, 10 Haziran-10 Temmuz'da 10 farklı kentte Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Paris'te 13 Kasım'daki terör saldırılarının hedeflerinden biri de Stade de France'dı. Almanya-Fransa özel maçı sırasında canlı bombalardan biri stada girmeye çalışmış, başarısız olunca da üzerindeki düzeneği stadın yakınlarında patlatmıştı.

Canlı bombanın asıl hedefinin maçı izleyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande olduğu iddia edilmiş, stada girerek üzerindeki düzeneği Hollande'a en yakın kısımda patlatacağı öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalanan 13 Kasım saldırılarının faillerinden Salah Abdüsselam'ın da aynı gün Stade de France'da intihar saldırısı yapmayı planladığı ancak son anda vazgeçtiği öğrenilmişti. Fransa'daki 13 Kasım saldırısında 130 kişi ölmüş 350 kişi de yaralanmıştı.