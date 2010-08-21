Fransa Romanları sınırdışı ediyor

T24 - Fransa, uluslararası kamuoyundan gelen bütün eleştirilere karşın ülkede yaşayan Romanları sınır dışı etmeyi sürdürüyor. Perşembe günü başlayan uygulama dün de devam etti. Görüntüler akıllara İkinci Dünya Savaşı sırasında balık istifi trenlerle toplama kamplarına götürülen Yahudileri, Romanları ve eşcinselleri getirdi.



İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı kasıp kavuran zulmün bir benzeri bugün de Fransa’da yaşanıyor. Ülkede yaşayan Romanlar, çoluk çocuk yüzlerce kişilik gruplar halinde Romanya’ya gönderiliyor. Sarkozy yönetimi geçtiğimiz yıl da 10 bin Roman’ı sınır dışı etmişti.



Romanya’ya gönderilen Romanlardan Associated Press’e konuşan Aurel Cioba, “Karımla dört aydır Fransa’da yaşıyoruz. Eğer Romanya’da geçinemezsek geri gideceğiz” dedi.



"Resmi ırkçılık dönemi"

Fransa televizyonuna konuşan Sosyalist milletvekili Arnaud Montebourd ise “Fransa’da resmi ırkçılık dönemine doğru ilerliyoruz” dedi.



Romanya’nın Romanları temsil eden partisi Partida Romilor’un milletvekili Daniel Vasile ise sınır dışı edilme olayını “Fransa’nin ve Romanya’nın tarihinde bir kara leke” olarak tanımladı.



Temmuz ayında bir jandarmanın 22 yaşındaki Luigi Duquenet’yi vurup öldürmesinin ardından ayaklanan onlarca Roman bir polis karakoluna saldırmış ve ağaçları söküp arabaları yakmıştı. Duquenet’nin bir hırsızlık olayı sırasında vurulduğu yazılmış, ancak gencin ailesi oğullarının sürücü ehliyeti olmadığı için polislerle karşılaştığında korktuğunu ve kaçmaya çalışırken vurulduğunu belirtmişti.





300 kamp dağıtılacak

Olay üzerine acil olarak kabineyi toplayan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Fransa’da bulunan 300 yasadışı Roman kampının ve gecekondu bölgesinin dağıtılmasını kararlaştırdı.



Açıklamada kampların “yasadışı kaçakçılığın kaynağı olduğu, yaşam standartlarının şoke edici derecede kötü olduğu, çocukların dilenciliğe zorlandığı, fuhuş ve suçun merkezi olduğu” belirtildi.



O günden bu yana onlarca kamp dağıtıldı. Fransa’da yasadışı bir şekilde yaşadığı belirlenen Romanlar da sınır dışı ediliyor.





Fransa'da 400 bin Roman yaşıyor

Fransa’da şu an toplam 400 bin Roman yaşıyor. Ayrıca Fransa’da Bulgaristan ve Romanya’dan gelen 12 bin Roman daha bulunuyor. Avrupa Birliği vatandaşı olan bu kişiler aslında Birlik’in 27 ülkesine vizesiz girme hakkına sahip. Ancak Fransa’da üç aydan fazla yaşayabilmeleri için oturma izni gerekiyor.



Bulgaristan ve Romanya’da yaşayan Romanlar kendi ülkelerinde de ayrımcılığa uğruyor ve sınır dışı edilmeye zorlanıyor.



