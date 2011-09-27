-Fransa roman kamplarını dağıtmaya devam ediyor PARİS (A.A) - 27.09.2011 - Fransa, Avrupa Birliği içinden gelen sert tepkilere rağmen ülkedeki Roman kamplarını dağıtmaya devam ediyor. Geçen hafta Lyon'da iki kampın dağıtılmasının ardından ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 200 kişinin yaşadığı Roman kampı bu sabah saatlerinde polis tarafından dağıtıldı. Fransız hükümetinin, geçen yıl Roman kamplarını dağıtıp burada yaşayanları toplu bir şekilde sınır dışı etmesi, AB Komisyonu ve Paris arasında ciddi gerginliğe yol açmıştı. AB Komisyonu'nun yaptırım tehdidinin ardından hükümet, Roman politikasında geri adım atmak zorunda kalmıştı.