Fransa resmen açıkladı, akaryakıtta vergi artışı 6 ay ertelendi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını 6 aylığına ertelediğini açıkladı.

"Sarı Yelekliler"e çağrıda bulunan Fransa Başbakanı Eduardo Philippe, "Bu şiddet sona ermeli. Ancak Fransız halkının öfkesine kulak vermemek için de sağır olmak gerekiyor" dedi.

Enerji dönüşümü üzerinde yeniden düşünmek gerektiğini belirten Başbakan Başbakan Philippe, gaz ve elektrik fiyatlarına zam planının da erteleneceğini vurguladı.

Gösteriler iki haftadır sürüyor

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in akaryakıt zammına karşı protesto gösterileriyle başlayan eylemleri iki hafta içinde hayat pahalılığına karşı isyana dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hükümeti, halkın sokağa taşan öfkesine hazırlıksız yakalandı.

Macron Sırbistan ziyaretini açıkladı

Yaşananlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşı karşıya kaldığı en büyük kriz oldu. Macron, gösteriler nedeniyle Sırbistan'a yapacaği ziyareti ertelemek zorunda kaldı.

10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor

Fransız halkının "Sarı Yelekliler"e desteği ise devam ediyor. Fransa'daki çatışmalar sonrası yapılan ankete göre, 10 kişiden 8'i eylemleri destekliyor.