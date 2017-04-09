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Spor

Fransa Rallisi'nde zafer Neuville'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Neuville kazandı

09 Nisan 2017 18:37

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 10 etaptan oluşan, 316,76 kilometre uzunluğundaki 4. yarışını, 3 saat 22 dakika 53.4 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon ilk, kariyerinin 3'üncü ralli zaferine ulaştı.

Son 4 yılın şampiyonu M-Sport takımından Sebastien Ogier, liderin 54.7 saniye arkasında 2'nci, Dani Sordo ise takım arkadaşı Neuville'in 56 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 88'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Ogier, Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, 27-30 Nisan tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek.

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