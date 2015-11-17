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Dünya
Deutsche Welle

Fransa Rakka'yı yine bombaladı

Fransa IŞİD'in Suriye'deki mevzilerini hedef alan saldırılarını arttırıyor. Rakka'ya yine bomba yağdı.

17 Kasım 2015 10:53


Fransız hava kuvvetlerine sağlı savaş uçakları yeniden Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombaladı.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) silahlı kuvvetlere dayanarak yayınladığı haberde, bombardımanda IŞİD'in Suriye'deki kalelerinden Rakka'nın hedef alındığı belirtildi. Hedefler arasında komuta ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öğrenildi.

Rakka, cumartesi akşamı da Fransız jetleri tarafından bombalanmıştı. ABD liderliğindeki koalisyonda yer alan Fransa 2014 yılının Eylül ayından bu yana IŞİD'in Irak'taki mevzilerini hedef alan operasyonlara katılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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