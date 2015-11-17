Fransa Rakka'yı yine bombaladı



Fransız hava kuvvetlerine sağlı savaş uçakları yeniden Suriye'deki IŞİD mevzilerini bombaladı.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) silahlı kuvvetlere dayanarak yayınladığı haberde, bombardımanda IŞİD'in Suriye'deki kalelerinden Rakka'nın hedef alındığı belirtildi. Hedefler arasında komuta ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öğrenildi.

Rakka, cumartesi akşamı da Fransız jetleri tarafından bombalanmıştı. ABD liderliğindeki koalisyonda yer alan Fransa 2014 yılının Eylül ayından bu yana IŞİD'in Irak'taki mevzilerini hedef alan operasyonlara katılıyor.