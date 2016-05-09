Fransa radikalleşmeye karşı yeni önlemler alıyor



Fransa Başbakanı Manuel Valls, radikalleşen kişilerin rehabilite edilmesi ve bu kişilerin cihatçı gruplara katılmalarını önlemek amacıyla bölgesel merkezler kurulacağını açıkladı.

İçişleri ve Adalet bakanları ile birlikte Paris'te düzenlediği basın toplantısında Fransız hükümetinin yeni terörle mücadele önlemlerini anlatan Valls, "Cihadizmle mücadele kuşkusuz çağımızın büyük bir sorunu" diye konuştu.

Planın maliyetinin 2018 yılına kadar 40 milyon euroyu bulacağını vurgulayan Valls, böylece cihatçı şebekelerin eline düşen ya da bu gruplara sempati duyan kişilere yardım çabalarının iki katına çıkarılacağını belirtti. Valls, radikalizmden arındırmayı amaçlayan ilk merkezin bu yaz hayata geçirileceğini söyledi.

Fransa'da geçen yıl cihatçıların düzenlediği saldırılarda toplam 147 kişi hayatını kaybetti. IŞİD tarafından Ocak 2015'te mizah dergisi Charlie Hebdo ve bir Yahudi süpermarketine düzenlenen saldırılarda 17, Paris'te Kasım 2015'de farklı noktalarda eşzamanlı olarak düzenlenen saldırılarda da 130 kişi ölmüştü.

Her iki saldırı serisi de radikalleşerek IŞİD'e katılan Fransız vatandaşları tarafından düzenlenmişti. Fransız makamları ülkede yaklaşık 10 bin kişinin radikalleştiği ve şiddet eylemlerine eğilim gösterdiğini tahmin ediyor.