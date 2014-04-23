Fransa radikallere savaş açtı



Bu gençlerin Fransa'da radikalleşmeleri ve Suriye'ye "kutsal savaşa" gitmelerini önlemek amacıyla İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve tarafından bugün Bakanlar Kurulu’na sunulan eylem planında, istihbarat birimlerinin köktendincilikle mücadelede yeniden yapılandırılması, radikal dincilere karşı sanal ortamda ve elektronik takibin yoğunlaştırılması ve çocukları aşırı dinci grupların eline düşmüş ailelerle işbirliği gibi önlemler de var.

Fransız hükümeti, ülkeden Suriye’ye giderek radikal grupların içinde savaşan gençlerin önünü kesmek amacıyla bu yıl ocak ayından bu yana özel bir plan üzerinde çalışmaktaydı. Suriye’de 10 ay aşırı dinci grupların elinde rehin kaldıktan sonra 19 Nisan Cumartesi günü Türkiye sınırına bırakılan dört Fransız gazetecinin, kendilerini rehin alanlardan bazılarının “iyi derecede Fransızca konuştuklarını” söylemeleri, Fransa’dan Suriye’ye giden gençlerle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Bakanlar Kurulu’na sunduğu önlem planında çocukları Suriye’ye gitmiş ailelerle işbirliği ve dayanışma, istihbarat ve sanal ortamda mücadele konularını ön plana çıkarttı.

Değişik Fransız kaynakları şu anda Suriye’de radikal dinci gruplar içinde yaklaşık 12 bin yabancı uyruklunun bulunduğunu, bunların 2 bin kadarını Batı Avrupa’dan gidenlerin oluşturduğunu belirtiyor. Fransa dışında İngiltere, Almanya ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinin de benzer sorunla yüzleştiği hatırlatılıyor. Fransız hükümeti bu nedenle konuyu yakın gelecekte AB gündemine taşımaya hazırlanıyor.

Ailelerle işbirliği yapılacak

Fransız hükümeti Fransa’da radikalleşip Suriye’ye “kutsal savaşa” giden gençlerin önünü kesmek için öncelikle bu gençlerin aileleriyle işbirliğine girmek istiyor. Hazırlanan eylem planında, söz konusu ailelerin radikalleşen çocuklarını şikâyet etmeleri için özel bir telefon numarasının hizmete sokulması ve bu ailelere gerektiğinde psikolojik destek verilmesi öngörülüyor. Benzer bir uygulama daha önce Avusturya'da hizmete konulmuştu.

Fransız hükümeti, gençleri sanal ortamda köktendinci propagandaya karşı korumak için "siber-devriye" sistemi oluşturulacağını da duyurdu. Bu da sanal ortamda yayın yapan aşırı dinci gruplara ait internet siteleri ve bu sitelere giriş yapanların takibe alınması anlamına geliyor. Elektronik takip kapsamında, "potansiyel" olarak Suriye'de aşırı dinci gruplara katılma riski taşıyanların Schengen Serbest Dolaşım Alanı Enformasyon Sistemi içinde fişlenecekleri de bildirildi.

Eylem planı kapsamında Suriye'ye aşırı dinciler içinde savaşmaya gittiği tespit edilmiş olanlarını eğer sonradan Fransız vatandaşı olmuşlarsa Fransız vatandaşlıklarının ellerinden alınması; Fransa'da ikamet eden yabancı uyruklular söz konusuysa oturum izinlerinin iptali de gündemde. Ancak Fransız hükümeti bu işlemlerin ancak Fransa'nın uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde yapılabileceğini hatırlatıyor.

Avrupa'dan Suriye'de aşırı dinci grupların içine gidenlerin büyük ölçüde Türkiye sınırını kullandıklarına işaret eden Fransız istihbarat uzmanları da Paris-Ankara hattında istihbarat alışverişinin artacağı öngörüsünde bulunuyor.