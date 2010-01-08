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Dünya

Fransa radikal imamı sınır dışı etti

Ali İbrahim El Sudani adlı imam, 'camilerde batılılara karşı mücadele çağrısında bulunduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - Ali İbrahim El Sudani adlı imam, 'camilerde batılılara karşı mücadele çağrısında bulunduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, vaazlarında şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle radikal bir imamı Mısır'a sınır dışı etti.

Fransa İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, yaptığı yazılı açıklamada, Ali İbrahim El Sudani adlı imamın tehlikeli bir kişi olduğunu belirterek, bu kişinin sorgulanmasını takiben acilen sınır dışı edilmesine karar verdiğini bildirdi.

Bakan, istihbarat servislerinin bir süredir bu kişiyi takip ettiğini ve başkent Paris'in kuzeydoğusundaki camilerde aylardır ''Batılılara karşı mücadele çağrısında bulunan bu kişinin ayrıca Fransız toplumunun değerlerini aşağıladığının ve şiddeti kışkırttığının saptandığını'' ifade etti.

Fransız Bakan, açıklamasında, ''Her ne kadar Cumhuriyetimiz din özgürlüğüne saygı duysa da, nefreti teşvik edenlerin din özgürlüğüyle bir ilgileri yoktur ve bizim topraklarımızda da bu kişilerin yeri yoktur'' ifadesini kullandı.

Açıklamada, 2001'den beri 29'u imam 129 radikal dincinin ulusal topraklardan sınır dışı edildiği de belirtildi.

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