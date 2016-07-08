Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2016) ev sahibi Fransa ve Portekiz kupayı kaldırmak için karşı karşıya gelecek.

Galler’i geçen Portekiz ile turnuvanın favorisi Almanya’yı geçen Fransa finalde kozlarını paylaşacak. Ronaldo’lu Portekiz ile turnuvanın yükselen yıldızı Griezmann’lı Fransa’yı karşı karşıya getirecek final karşılaşması sonucunda EURO 2016’nın şampiyonu belli olacak.

1958 yılından bu yana büyük şampiyonlarda Almanya’yı yenemeyen Fransa bu galibiyetle şeytanın bacağını da kırmış oldu.



Griezmann turnuvada attığı 6 golle 5 gollü Zidane’ı geçmeyi başardı ve turnuvaya şimdiden damga vurdu.

Fransa-Portekiz maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşma 10 Temmuz Pazar akşamı oynanacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.