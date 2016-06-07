Fransa polis şiddetini görmezden gelmedi

Fransa'da günlerdir eylemlere sebep olan hükümetin kanunlaştırmayı planladığı çalışma yasasına karşı yapılan gösterilerdeki polise yönelik 48 adli soruşturma başlatıldı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) Başkanı Marie-France Moneger, düzenlediği basın toplantısında ülkede mart ayı sonundan bu yana tasarıya yönelik düzenlenen bin 500 protesto eyleminde polisin göstericilere yönelik şiddetiyle ilgili 48 adli soruşturmanın açıldığını duyurdu.

Moneger, soruşturmaların Paris, Rennes ve Nantes kentlerinde yoğunlaştığını belirterek, IGPN'nin ayrıca vatandaşların posta yoluyla ve internet üzerinden yaptığı toplam 22 şikayet üzerine inceleme başlattığını ifade etti.

Geçen yıla ilişkin istatistikleri de paylaşan Moneger, polise yönelik 2015 yılında 916 adli soruşturma açıldığını ve şikayetlerin çoğunluğunun kişilere yönelik şiddetten kaynaklandığını belirtti.