Fransa plastik kap kullanımı yasakladı

Hürriyet’in Independent’tan referans verdiği haberine göre, Yeşiller Partisi'nin meclise getirdiği ve 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yasayla tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık gibi plastiklerin kullanımı ‘biyolojik materyalden yapılmadığı müddetçe’ yasak olacak. Plastik yasağı ülkede, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için alınan önlemlerden birisi.

Çevrebilimciler yasağı desteklerken, bazı kesimler ise kararın Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu görüşünde.

Avrupalı paketleme üreticilerini temsil eden Brüksel merkezli bir organizasyon olan Pack2Go, yeni yasaya karşı geleceklerini söyledi ve bunun tüm kıtaya yayılmasından endişe duyduklarını belirtti. Fransa’da bu yıl süpermarketlerde plastik poşet kullanılması da yasaklanmıştı.