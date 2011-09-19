Fransa PKK'lıları yargılamaya başladı

T24 - Fransız mahkemesi, 13 Eylül'de Avrupa Konseyi'nin binası işgal eden bölücü terör örgütü üyesi 10 militanın tutuksuz yargılanmasını kararlaştırdı.



Duruşma, Strasbourg kentinde gelecek yıl 10 Ocak'ta gerçekleşecek. Yargılanacak militanlar, polise karşı koymak ve zor kullanarak, uluslararası binayı işgal suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilecek.





3 militan sınırdışı edilecek



Fransız polisi, gözaltına aldığı PKK militanlarından üçünü ise sınırdışı etme kararı aldı. Sınırdışı edilecek iki militanın şu anda Metz cezaevinde bulunduğu, diğerinin Almanya'ya geri gönderildiğini bildirildi.



Fransız polisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karşısında bulunan Avrupa Konseyi'ne ait ek binayı işgal eden PKK yandaşlarını zor kullanarak binadan çıkartmak sorunda kalmıştı.



Militanlar, bir polis aracını tahrip ederken, çıkan arbedede dört güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Olayların ardından polis, 20 militanı gözaltına almıştı.



Yaklaşık 55 PKK yandaşının Avrupa Konseyi'nin ek bir binasına zorla girip eylem yaptığı olaylarda, binanın girişindeki kapı ve pencereler de kırılmıştı.



Avrupa Konseyi'nin ek binasında, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Eğitim ile Gençlik Spor Müdürlükleri de faaliyet gösteriyor.



İşkenceyi Önleme Komitesi, daha önce çeşitli defalar terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ı İmralı adasında ziyaret etmiş ve ziyaretlere ilişkin daha sonra raporlar hazırlamıştı. Raporlarda, Öcalan'ın mahkumiyet koşullarının iyi olduğu olduğu yolunda görüşlere yer verilmişti.





