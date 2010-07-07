-FRANSA PEÇELİ ÇARŞAF YASAĞINI GÖRÜŞÜYOR PARİS (A.A) - 07.07.2010 - Fransa'da yüzü de örten giysinin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısının Meclis genel kurul oturumunda görüşülmesine dün gece geç saatlerde başlandı. Tasarıyı genel kurulda savunan Adalet Bakanı Michele Alliot-Marie, bu tür giysinin ''Fransız değerlerine aykırı'' olduğunu söyledi. Fransız Bakan, ''insanlık onuru, eşitliği ve şeffaflık adına bu yasa tasarısının kabul edilmesi gerektiğini'' ifade etti. Yasa tasarısı ilk gündeme geldiğinde ''Hayır'' oyu kullanacağını açıklayan, ancak tasarının halk tarafından desteklenmesinin ardından görüş değiştirerek ''Evet'' oyu kullanacağını açıklayan Sosyalistler, bu sefer de bazı çekincelerini dile getirmek için oylamaya katılmama yolunda karar aldı. Sosyalist Parti milletvekillerinin önemli bir bölümü, yasağın alanının daraltılması gerektiğini düşünüyor. Danıştay, hükümete yaptığı çağrıda yasağın bütün kamuya açık yerleri kapsamaması uyarısında bulunmuştu. Hukukçular, yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına aykırı olacağı endişesini taşıyor. Mecliste 13 Temmuzda oylandıktan sonra, Eylül ayında Senato gündemine gelecek tasarı, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 30 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Eğer baskı yapılan kişi 18 yaşın altındaysa, bu ihlalden istenebilecek ceza iki misline çıkabilecek. Sağlık nedenleri yüzünden maske takmak zorunda kalanlar, eskrim gibi sporları yaparken yine yüzüne maske takmak zorunda kalanlar, karnaval, bayram ve maskeli balolarda yüzü de kapatan giysi, yasak dışında tutulacak. Tasarı, onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girmeyecek ve altı aylık ''kamuyu bilinçlendirme'' kampanyası düzenlenecek. Fransa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele dernekleri de tasarıya karşı çıkıyor. Fransa'da yaklaşık 2 bin civarında kadının peçeli çarşaf giydiği tahmin ediliyor.