Fransa peçe tasarısını kabul etti

T24- Fransa'da Bakanlar Kurulu, peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde tamamen yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını bugün kabul etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “bakanlar kurulunun, bu tasarıyı kabul ederek, doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini” açıkladı.

Cumhurbaşkanı adına yapılan yazılı açıklamada, peçeli çarşafın, “cumhuriyet değerlerine, kadın haysiyetine ve onuruna aykırı olduğu” görüşü dile getirildi.



Danıştay, geçen hafta bu yasa tasarısı için olumsuz görüş bildirmişti. Yüksek Mahkeme, “yasa tasarısının, hukuki temeli olmadığını, belirsizlik yaratacağını ve anayasa ile sözleşmelere aykırı olabileceğini” belirterek, yasağın sınırlı tutulması konusunda hükümeti uyarmıştı.

Önümüzdeki ay meclis gündemine gelmesi beklenen yasa tasarısında açıkça peçeli çarşaf ifadesi yer almayacak. Bunun yerine, yüzü tamamen kapatan giysiler” tanımı yapılacak ve kişilerin eşgalini gizlediği için bu giysilerin güvenlik açısından yaratacağı soruna işaret edilecek.



Tasarı, kamuya açık yerlerde bu giysileri giyenlere 150 avro para cezası veya cumhuriyet değerlerinin öğretilmesi için zorunlu kamu stajı öngörüyor.



Bu giysilerin giyilmesi için baskı yapanlar hakkında da, 1 yıl hapis ile 15 bin avroya kadar değişen para cezası istenebilecek. Tasarının meclisten sonra Senatoda da kabul edilerek eylül ayının ortalarında yasallaşma bekleniyor.



Peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısının yumuşatılması için muhalefetteki Sosyalist Parti de bir yasa teklifi sunmuştu.



Yasağın sınırının daraltılmasını isteyen Sosyalist Parti, yüzü örten giysilerin sadece hükümet binaları, toplu ulaşım araçları, hastane ve banka gibi yerlerde güvenlik gerekçesiyle yasaklanmasını önermişti.