-Fransa parlamentosu "Ermeni teklifi"ni yarın oylayacak PARİS (A.A) - 21.12.2011 - Fransa meclisi genel kurulu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını suç sayılmasını öngören yasa teklifini yarın sabah görüşerek oylayacak. Teklifin yarın mecliste kabul edilmesi yasalaşması anlamına gelmiyor. Senatonun da meclisten geçen aynı metni oylayıp kabul etmesinin ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bunu imzalayıp resmi gazetede yayınlanmasının ardından teklif yasa haline gelecek. Meclis genel kurulundaki oturum yerel saat ile 09.30 başlıyor. Genel kurulda ilk olarak, yasa teklifini kaleme alan iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer söz alacak. Daha sonra siyasi grup temsilcileri ve hükümet adına bir bakan yasa teklifiyle ilgili söz alacak. Meclisteki bu konuşmaların ardından siyasi parti temsilcileri söz alarak konuşma hakkına sahip. Yasa teklifi, 7 Aralık'ta Fransa meclisi yasalar komisyonunda kabul edilmişti. Teklifin, dün başkanlık divanında hükümetin de itiraz etmemesi üzerine resmen Perşembe günü gündemine alınması kararlaştırılmıştı. Yasa teklifinde, ''Fransız yasaları tarafından tanınan soykırımların reddi, bir yıl ve 45 bin avro para cezasına çarptırılır'' ifadesi yer alıyor. Fransa parlamentosu, 29 Ocak 2001 tarihinde, ''Fransa, 1915 yılındaki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesiyle kaleme alınan bir yasayı onaylamıştı. Fransa meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarının suç sayılmasını öngören bir yasa teklifini 2006 yılında onaylamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu teklifin senatoya gelmesini engellediği için teklif yasalaşmamıştı. -Türk dernekleri gösteri yapacak- Fransa'daki Türk dernekleri, yasa teklifine yönelik tepkilerini göstermek amacıyla yarın meclis binası önünde bir gösteri düzenleyecek. Fransa'daki Türk dernekleri koordinasyon komitesi, Paris dışından da çok sayıda Türk vatandaşının otobüslerle yarın başkente geleceğini duyurdu. Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Türkiye, Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu'nu Ankara'ya geri çekecek. Fransa'nın da diplomatik teamül gereği, Ankara'daki Büyükelçisini Paris'e geri çağırması bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, bakan ve milletvekili ve diğer üst düzeyde bürokratların Fransa'ya yapacağı ziyaretlerin askıya alınması bekleniyor. 2001 yılında kabul edilen yasanın ardından Türkiye eski Paris Büyükelçisi Sönmez Köksal'ı Ankara'ya geri çekerken, Fransa'ya yapılan bütün resmi ve özel ziyaretler askıya alınmıştı. Yasa teklifinin Fransa meclisinden kabul edilmesi, iki ülke arasında son yıllarda giderek artan ekonomik ilişkileri de olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Yasa teklifini engellemek için Paris'e gelen TÜSİAD ve TOBB temsilcileri, THY'nin satın alacağı çok sayıda Airbus uçağı ve Türkiye'nin gelecek 10 için açacağı 100 milyar dolarlık enerji ihalelerinin olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu. 2010 yılı rakamlarına göre, Türkiye, Fransa'nın en fazla ihracat yatığı ülkeler sıralamasında 6 milyar 264 milyon avro ile 11. sırada. Fransa'nın en fazla ithalat yaptığı ülkelere sıralamasında Türkiye, 5 milyar 402 milyon avro ile 16. sırada.