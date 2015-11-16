T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa, Paris saldırılarının ardındaki ismi açıkladı

AFP'ye konuşan Türk hükümet yetkilisi de şüphelilerden birinin 2013'te Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi

16 Kasım 2015 13:51

Fransız yetkililer Paris saldırısılarının ardındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Ebayud olduğunu belirtti. 

Paris saldırganlarının kimliği açıklandı. Fransız yetkililer Paris saldırılarının ardındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Ebayud olduğunu açıkladı.

 

Türk yetkili: Fransa'ya iki kere saldırgan hakkında bilgi verdik

 

Paris’i kana bulayan terör saldırılarının ardından Türk hükümet yetkililerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, saldırıda yer alan bir terörist hakkında Fransa’ya iki kez bilgi verildiğini ifade etti. Yetkililer Fransa'nın, Paris saldırılarından sonra istihbarat talebinde bulunduğunu açıkladı.

Hükümet yetkilisi şunları söyledi:

Paris saldırısının şüphelilerinden birinin (Ismael Omar Mostefai) 2013'te Türkiye'ye girdiğini teyit ediyoruz, ülkeden çıkışına dair bir kayıt yok. Fransız otoritelerine bu kişi hakkında Aralık 2014 ve Haziran 2015'te iki kez bilgi verildi ancak geri bildirim alınamadı.

Bilgi talebi sadece Paris saldırılarından sonra geldi.

Bu olay istihbarat paylaşımının ve etkili iletişimin önemini gösteriyor, Türk hükümeti müttefiklerinden bu konuda daha yakın işbirliği bekliyor.

Öte yandan Paris'te 89 kişinin öldüğü Bataclan konser salonuna intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin daha kimliği açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamada konser salonundaki katliama karışan saldırganın 1987 Fransa doğumlu Samy Amimour olduğu belirtildi.

 

ETİKETLER

parisfransabelçikakatliam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24