Fransa, Paris saldırılarının ardındaki ismi açıkladı

Fransız yetkililer Paris saldırısılarının ardındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Ebayud olduğunu belirtti.

Paris saldırganlarının kimliği açıklandı. Fransız yetkililer Paris saldırılarının ardındaki ismin Belçikalı Abdülhamit Ebayud olduğunu açıkladı.

Türk yetkili: Fransa'ya iki kere saldırgan hakkında bilgi verdik

Paris’i kana bulayan terör saldırılarının ardından Türk hükümet yetkililerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, saldırıda yer alan bir terörist hakkında Fransa’ya iki kez bilgi verildiğini ifade etti. Yetkililer Fransa'nın, Paris saldırılarından sonra istihbarat talebinde bulunduğunu açıkladı.

Hükümet yetkilisi şunları söyledi:

Paris saldırısının şüphelilerinden birinin (Ismael Omar Mostefai) 2013'te Türkiye'ye girdiğini teyit ediyoruz, ülkeden çıkışına dair bir kayıt yok. Fransız otoritelerine bu kişi hakkında Aralık 2014 ve Haziran 2015'te iki kez bilgi verildi ancak geri bildirim alınamadı.

Bilgi talebi sadece Paris saldırılarından sonra geldi.

Bu olay istihbarat paylaşımının ve etkili iletişimin önemini gösteriyor, Türk hükümeti müttefiklerinden bu konuda daha yakın işbirliği bekliyor.

Öte yandan Paris'te 89 kişinin öldüğü Bataclan konser salonuna intihar saldırısı düzenleyenlerden birinin daha kimliği açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamada konser salonundaki katliama karışan saldırganın 1987 Fransa doğumlu Samy Amimour olduğu belirtildi.