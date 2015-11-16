Fransa: Paris saldırıları Suriye'den planlandı

Paris'i kana bulayan IŞİD üyelerinden hayatta kalanlar ve onların suç ortaklarını arama çalışmaları sürerken, Fransa, terör örgütünün Suriye'deki fiili başkenti Rakka'ya bomba yağdırdı. Öte yandan, Fransa polisi tarafından 'ana şüpheli' olarak kimliği yayınlanan 26 yaşındaki Salah Abdeslam'ın, saldırı sonrası Belçika sınırında polis tarafından durdurulup salındığı ortaya çıktı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, saldırıların Suriye'den planlandığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den kalktığı belirtilen 12 savaş uçağının 20 bomba bıraktığını açıkladı. Operasyonda; IŞİD'in kumanda ve kontrol merkezi, cephanelik, eğitim kampı ile militan alım merkezinin vurulduğu duyuruldu.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın saldırılar nedeniyle katılamadığı Antalya'daki G-20 Zirvesi'nde ülkesini temsil eden Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rakka'da IŞİD'e karşı saldırı düzenleme kararının 'politik' olduğunu ve Fransa'nın artık "atak ve aktif" olması gerektiğini söyledi.

"Saldırılar Suriye'de planlandı"

Fransa Başbakanı Manuel Valls, bugün RTL radyosuna yaptığı açıklamada, saldırıların Suriye'den planlandığını söyledi. Teröristlerin tekrar saldırıda bulunabileceğini belirten Valls, Fransa'nın yıllarca terör tehdidi altında yaşamak zorunda kalacağını ifade ederek, daha vahşi saldırılara hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Fransa istihbarat servisinin yazdan bu yana bazı saldırıları önlediğini söyleyen Valls, polisin Fransa'da ve Avrupa'nın diğer yerlerinde saldırı hazırlıkları yapıldığını bildiğini aktardı.

Saldırganlarla ilgili son gelişmeler şöyle:

Salah Abdeslam, 26 - Polis tarafından aranıyor

Mohammed Abdeslam - Belçika'da tutuklandı

Brahim Abdeslam, 31 - Voltaire Bulvarı'nda kendini patlattı

Ismail Omar Mostefai, 29 - Bataclan konser salonunda öldü

Bilal Hadfi, 20 - Stade de France stadyumunda öldü

Diğer dört saldırgan, saldırılar sırasında öldü