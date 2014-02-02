Fransa, Ömer Güney'in konuştuğu telefon numaralarını istedi

Fransa'da devam eden ve Ömer Güney'in üç PKK'l kadını öldürmesiyle ilgili davada Güney'in Türkiye’de iletişime geçtiği telefon numaraları soruldu.

Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde üç PKK ’lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Fransız antiterör savcısı Jeanne Duye, soruşturma ile görevli asbaşkan Christophe Teisser ve Birinci Asbaşkan Laurence Levert, Türk yetkililere “Uluslararası İstinabe” belgesi göndererek katil zanlısı Ömer Güney’in Türkiye bağlantılarını ortaya koyan telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi istedi. Özellikle cinayetler öncesi dönemde yoğunlaşan telefon trafiği açığa çıkarılmayı bekliyor.

ANF’nin haberine göre, belgede Güney’in özellikle bir numarayla yapmış olduğu yoğun görüşme ve Almanya’daki ‘eski iş arkadaşı’ olarak geçen Ruhi Semen adlı kişi ile katliamın öncesinde Ankara ’da görüşmüş olduğu bilgisi dikkat çekiyor.

Soruşturma ile görevli asbaşkanların imzasını taşıyan, 409/13/2 nolu soruşturma belgesinde, “Fidan Doğan, Sakine Cansız ve Leyla Söylemez’in ölümlerine yol açan cinayetler ki, bu suçlar kişisel olarak veya çete halinde işlenmiş olup terör kullanarak veya gözdağı vererek kamu düzenini bozmak amaçlıdır. Türkiye Cumhuriyeti yetkili adli makamlarından aşağıdaki belirlediğimiz icraatları yerine getirdikten sonra, mümkün olan en kısa zaman içerisinde bize bu uluslararası istanabeyi icrası ile ilgili belgeler ile birlikte geri yollamalarını talep ve istirham ederiz” deniliyor.

Belgenin “telefon irtibatları hakkında” başlığı altındaki bölümde Güney’in 29 Kasım 2012 tarihinden, Türkiye’ye gittiği son tarih olan 25 Aralık 2012 tarihine kadar görüşmeler yaptığı telefon numaraları veriliyor. Ve bu numaraların kullanıcı kimliği hakkında bilgi isteniyor.

Belgeye göre Güney’in 2’si Fransız biri Türkiye 3 telefon hattı ve NOKİA marka bir telefon hafızasına kaydolan Türk telefon hatlarına ait numaralar tespit edilmiş.

“Ömer Güney’in Almanya’daki eski iş arkadaşı Ruhi Semen ile ilişkisini sürdürdüğü hatta kendisini 19 Aralık 2012’de Ankara’da ziyaret ettiği belirlenmiştir” denilen belgede Semen’in Türkiye’de kullandığı bir Alman hattından bahsediliyor.

Belgenin ikinci bölümünde ise, Ömer Güney’in bazı aile yakınları ile ilişkisi soruluyor. Adı geçen akrabalar Ankara-Kayseri-Şarkışla ve İstanbul ikametli görünüyor.

Belgede Güney’in Türkiye’de kalış tarihi, nerelerde kaldığı, facebook sayfasındaki bazı bilgiler hakkında da talepte bulunuluyor. Ayrıca Güney için “Silahlara ilgisi belirlenmiştir” deniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da 14 Ocak’ta Meclis Adalet Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, Güney ile ilgili sorulara, Ankara’da yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve Fransa makamlarından yanıt beklendiğini söylemişti. Fransa makamları ise Türkiye’den gerekli desteği görmediklerini belirtiyor.