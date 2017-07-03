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Dünya

Fransa, OHAL’i kaldırıyor

Fransa, 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırıları sonrası OHAL ilan etmişti

03 Temmuz 2017 21:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2015'te ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) kasım ayında kaldırılacağını duyurdu. Macron, "Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransız halkının özgürlüğünü yeniden tesis edeceğim, çünkü bu özgürlükler güçlü demokrasinin varlığının ön koşuludur" diye konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Paris'te 13 Kasım 2015'te 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hâl uygulaması ilan edilmişti.

Geçen yıl 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından, sonlandırılması düşünülen OHAL uygulaması yeniden uzatılmasına karar verilmişti. Uygulama son olarak geçen yıl 14 Aralık'ta 5. kez uzatılmıştı.

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