Fransa: OHAL ilan edilebilir

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Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'teki protestolardan sebep olağanüstü hal ilan edilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu belirtti.

Fransa’da ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artış ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden 'sarı yelekliler', Paris sokaklarındaki protestolarına devam ediyor. Polisin protestoculara gösterdiği sert müdahaleler ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sert açıklamaları dünya çapında gündem olmuştu.

Griveaux, konuk olduğu bir radyo programında " Böyle olayların tekrar meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemleri almalıyız" dedi. Radyo sunucusu Griveaux'a olağanüstü hal ilan edilebilir mi diye sorunca Griveaux "Cumhurbaşkanı, iç işleri bakanı ve başbakan pazar günü yapacağı bir toplantıda bütün olasılıkları değerlendirecek" yanıtını verdi.

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