Fransa, OHAL'i 24 Temmuz'a kadar uzatacağını açıkladı

Fransa, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 24 Mart'ta yürürlüğe giren olağanüstü hali 24 Temmuz'a kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanı Olivier Véran, konuyla ilgili teklifin pazartesi günü parlamentoya sunulacağını söyledi.

Véran, olağanüstün bu dönemde kaldırılmasının "çok erken" olacağını ve vaka sayısında artış riskine yol açacağını aktardı.

Hükümet diğer yandan ise sokağa çıkma kısıtlamalarını 11 Mayıs'tan itibaren hafifletmeye başlamayı hedefliyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "tüm koşulların sağlanması halinde" 11 Mayıs'tan itibaren insanların sokağa çıkarken izin almalarına gerek kalmayacağını söyledi.

Castaner, kısıtlamaların bölgelere göre düzenleneceğini vurguladı.

Castaner, Başbakan Édouard Philippe'nin yayımlayacağı kararnamelerle "insanların hareket serbestisinin yanı sıra ulaşım araçlarıyla ilgili önlemler almaya" devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

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