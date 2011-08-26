Fransa obezite vergisi getiriyor





T24 - ABD’den sonra en yüksek not olan ‘AAA’ notuna sahip Fransa’nın da bankalarındaki nakit sıkıntısı ve yüksek kamu borcu nedeniyle notunun düşürüleceği söylentileri hükümeti tasarruf önlemleri almaya yöneltti.





Fransa Başbakanı Francois Fillon’nun açıkladığı 12 milyar Euro’luk tasarruf paketinde obezlere de yeni vergi getirilmesi kararı Fransız kamuoyunu şaşırttı. Obezite vergisi olarak Fransız basınına yansıyan yeni verginin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 ay kala oy kaybetmekten korkan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, tasarruf paketini ‘zenginler, üst gelir düzeyindeki çalışanlar, ikinci evleri olanlar, köt alışkanlık olarak görülen alkol ve sigara ile obezlere yönelik ynei vergilerle sınırlı tuttuğu şeklinde yorumlandı.









12 miyar Euro’luk paketin ilk bir milyarlık tasarruf kısmının bu yılsonuna kadar alınacak önlemlerle elde idilmesi planlanıyor. Başbakan Fillon yaptığı açıklamada, 2012’de ise 11 milyar Euro’luk önlem alınacağını belirtti. Bu haliyle paketin, borçlu diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya ya da İspanya’nın açıkladığı miktarların gerisinde kalıyor. Sarkozy, miktarı küçük tutarak bir yandan 8 ay sonra yapılacak seçimlerde halkın öfkesini çekmemeye çalışırken, bir yandan da piyasalara ‘önlem alıyoruz’ mesajını göndermeyi amaçladığı belirtildi.

