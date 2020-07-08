Fransa'nın yeni İçişleri Bakanı hakkındaki eski tecavüz davası gündeme geldi; Bakanlık eylem protesto yapıldı

Fransa'nın yeni İçişleri Bakanı Gerald Darmanin hakkında tecavüz suçlamaları olduğu ve soruşturma açılabileceği ortaya çıktı. Darmanin'in İçişleri Bakanı olarak atanmasına tepki gösterenler Bakanlık binası üzerinde protesto düzenledi.

CNN'e bilgi veren bir kaynak, İçişleri Bakanı Darmanin'in 2009'da bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla 2018'de açılan davada yeniden soruşturma açılabileceğini söyledi. Darmanin'in avukatı ise suçlamaların yersiz olduğunu söyledi.

Fransa'da yeni hükûmetin belirlenmesiyle Darmanin'in İçişleri Bakanı olarak atanmasına tepki gösterenler Bakanlık binası üzerinde toplandı. Göstericiler "Darmanin tecavüzcü, devlet iki yüzlü" diye sloganlar attı.

Darmanin'in kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle dava eden Sophie Patterson'ın avukatı Marjolaine Vignola, Darmanin'in İçişleri Bakanı olmasıyla ilgili "Şoktayım. Bir kadına tecavüz etmekle suçlanan birinin İçişleri Bakanı olmasına çok şaşırdım" dedi.

Ne olmuştu?

Sophie Patterson, 2018 yılında Darmanin'e tecavüz ve cinsel taciz suçları nedeniyle dava açmıştı. Patterson, Darmanin'in 2009'da adalet komisyonu üyesi olarak konumunu kendisini ilişkiye girmek için zorlamak için kullandığını iddia etmişti. Dosya Şubat 2019'de delil yetersizliği nedeniyle kapatılmıştı.