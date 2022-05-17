Fransa'nın yeni Başbakanı Borne: Genç kızlara hayallerinin peşinden sonuna kadar gitmelerini söylüyorum

Fransa’da 30 yıldan sonra ilk kez başbakanlık görevini üstlenen kadın olan Elisabeth Borne, amacının genç kızlara ilham olmak olduğunu söyledi.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükûmetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapmış olan Elisabeth Bourne, “soldan teknokrat” olarak nitelendiriliyor.

Yemin töreninde konuşan Borne “Başbakanlık görevine gelmemi bütün küçük kızlara ithaf ediyorum ve onlara hayallerinin peşinde sonuna kadar gitmelerini söylüyorum” dedi.

Fransa’da haziran ayında genel seçimler yapılacak. Genel seçimlerde parlamentodaki çoğunluğu alacak parti, Elisabeth Borne’un başbakanlık süresini belirleyebilir.

Fransa Anayasası, cumhurbaşkanının başbakanı seçmesini öngörüyor ancak cumhurbaşkanının partisi Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde etmediğinde, genellikle çoğunluk partisinden seçiyor.

Borne, 1991-1992 yılları arasında Başbakanlık görevi yapan Edith Cresson’ın ardından söz konusu göreve getirilen ilk kadın oldu. Başbakanlık görevine atanan ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Borne, Macron döneminin ilk Başbakanı Edouard Philippe hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürütmüş, daha sonra Çevre Bakanlığına atanmıştı. Borne, Castex hükümetinde ise Çalışma Bakanı olarak görev yaptı. Borne’nun, sosyalistlere yakın bir çizgisi olduğu biliniyor.

Borne’nin Çalışma Bakanlığı döneminde ülkedeki işsizlik 15 yılın, genç işsizlik ise 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Borne’nin eski bir çalışanı, "Gerçek bir işkolik, sabah 3’e kadar çalışabilen ve sabah 7’de geri dönebilen biri" dedi.