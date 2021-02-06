Fransa'nın Bordeaux kentinde patlama: 2 kişi kayıp, 9 yaralı

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Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan bir garajda patlama meydana geldi.

Patlamada 89 yaşında bir kadının ağır yaralandığı ve 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi.

İlk belirlemelere göre patlamaya gaz sızıntısı sebep oldu. Patlamada garaj ve çevresindeki iki bina hasar gördü. Olayın meydana geldiği bölgeye geçici olarak gaz akışı kesildi.

AFP'ye konuşan itfaiye sözcüsü, "Şu anda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğinden ve çevredeki binaların patlama sebebiyle zayıflamış olup çökmesi ihtimalinden endişeliyiz" dedi.

Kaybolan iki kişinin patlama anında garajda bulunan tamirci ve yardımcısı olduğu belirtildi.

Olayda toplam 9 kişi yaralanırken, sadece 89 yaşındaki kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.