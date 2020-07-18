Fransa'nın 15. yüzyılda inşa edilen Nantes Katedrali'nde yangın

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Fransa'nın batısındaki Nantes kentinde bulunan tarihi Nantes Katedrali'nin içinde yangın çıktı.

Yerel itfaiye servisi, ekiplerin yangını söndürmek için Katedral'de bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde 15. yüzyılda yapılan katedralin içinden alevler yükseldiği görülüyordu. İtfaiyeciler, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Nantes Katedrali'nde yangın çıktığını fark eden ve durumu itfaiyeye bildiren pastane sahibi Cecile Renaud, BFM TV'ye, "Bu büyük bir şok. Çok üzüldüm" dedi.

Geçen sene de Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali yanmıştı. Yangında tarihi yapının çatısı ve kubbesi çökmüştü.

Reuters'ın aktardığına göre geçmişte Nantes Katedrali'nde iki yangın daha çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Müttefik Güçler'in gerçekleştirdiği bombardıman sırasında yapının bir bölümü zarar görmüş, 1972'de çıkan bir yangında da katedralin çatısı tamamen yanmıştı. Nantes Katedrali, 13 yıl sonra tekrar inşa edilmişti.