Fransa: Musul'a büyük operasyon çok yakında

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Charles de Gaulle gemisinden kalkan Rafale savaş uçaklarının bugün Musul'daki IŞİD hedeflerini vurmasının, kentin terör örgütünden kurtarılması için başlatılacak büyük operasyonun habercisi olduğunu" belirtti.



Sputnik’te yer alan habere göre, Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın emirleri doğrultusunda bölgedeki koalisyon güçlerini desteklemek için Fransız savaş uçaklarının bugün Musul'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlediğini ifade etti.



Fransız bakan, "Bugünkü operasyonlar, bölgedeki koalisyon güçlerini desteklemek içindi. Musul'un terör örgütü IŞİD’in elinden alınması için büyük harekat hemen olmasa bile çok yakında başlayacak" dedi. Bugünkü operasyonlarda, 8 Rafale uçağı IŞİD hedeflerini bombalamıştı. 24 Rafale uçağı taşıyan Charles de Gaulle, eylül başında bölgeye gönderilmişti. Fransa Ocak 2015'te Paris'te 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo saldırılarının ardından Irak ve Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik koalisyon operasyonlarına katılmıştı.