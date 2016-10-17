T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa, Musul operasyonu için Kıbrıs'ta

Avrupa’nın en büyük uçak gemisi olan Charles De Gaulle'de 24 adet Rafale bombardıman uçağı bulunuyor

17 Ekim 2016 14:25

Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle dün Limasol limanına giriş yaptı. Avrupa’nın en büyük uçak gemisi olan Charles De Gaulle, 2000 kişilik mürettebatı ile Kıbrıs’a demirledi. Gemi Musul’a yönelik hava operasyonlarında yer alan bombardıman uçaklarını taşıyor.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Charles De Gaulle, uçak gemisine iniş yapabilen ve yakıt ikmali yaptıktan sonra hemen uçuşa kalkabilen 24 adet Rafale bombardıman uçağı, 2 adet Hawkeye nakliye uçağı, 1 adet Maritime deniz karakol uçağı ve 4 helikopter ile donanmış olarak 20 Eylül’de Güney Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki liman kenti olan Toulon’dan yola çıkmıştı.

Kıbrıs Haber Ajansı, Charles De Gaulle uçak gemisinin Kıbrıs’a ilk ziyaretinin 2010 yılında olduğunu ve dün ikinci kez Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Fransa, IŞİD'le mücadeleye destek vermek amacıyla Eylül ayında Akdeniz'e gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisinden Irak'taki hedeflere üç kez hava saldırısı düzenlendi.

Nükleer uçak gemisi olan Charles De Gaulle , 261 metre uzunluğunda Avrupa’nın en büyük uçak gemisi. İkmal yapmadan adeta sınırsız olarak yol alabiliyor ve geçmişte 9 ay boyunca kesintisiz deniz görevlerinde bulundu.

 

ETİKETLER

FransaCharles De GaulleLimasolKıbrısMusul operasyonu

İlgili Haberler

2 yıldır IŞİD'in elinde; Musul operasyonu başladı

Musul 3 taraftan kuşatılarak kentin batı kapısı açık bırakıldı. IŞİD militanlarının Suriye'ye doğru kaçması amaçlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24