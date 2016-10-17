Fransa, Musul operasyonu için Kıbrıs'ta

Fransız uçak gemisi Charles De Gaulle dün Limasol limanına giriş yaptı. Avrupa’nın en büyük uçak gemisi olan Charles De Gaulle, 2000 kişilik mürettebatı ile Kıbrıs’a demirledi. Gemi Musul’a yönelik hava operasyonlarında yer alan bombardıman uçaklarını taşıyor.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Charles De Gaulle, uçak gemisine iniş yapabilen ve yakıt ikmali yaptıktan sonra hemen uçuşa kalkabilen 24 adet Rafale bombardıman uçağı, 2 adet Hawkeye nakliye uçağı, 1 adet Maritime deniz karakol uçağı ve 4 helikopter ile donanmış olarak 20 Eylül’de Güney Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki liman kenti olan Toulon’dan yola çıkmıştı.

Kıbrıs Haber Ajansı, Charles De Gaulle uçak gemisinin Kıbrıs’a ilk ziyaretinin 2010 yılında olduğunu ve dün ikinci kez Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Fransa, IŞİD'le mücadeleye destek vermek amacıyla Eylül ayında Akdeniz'e gönderdiği Charles de Gaulle uçak gemisinden Irak'taki hedeflere üç kez hava saldırısı düzenlendi.

Nükleer uçak gemisi olan Charles De Gaulle , 261 metre uzunluğunda Avrupa’nın en büyük uçak gemisi. İkmal yapmadan adeta sınırsız olarak yol alabiliyor ve geçmişte 9 ay boyunca kesintisiz deniz görevlerinde bulundu.